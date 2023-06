Repubblica – La Juve non riscatterà Milik, pronto a tornare in Francia

Arkadiusz Milik, secondo quanto riportato da Repubblica, non verrà riscattato. Il polacco, che aveva iniziato molto bene la stagione sostituendo Vlahovic in più di un occasione, tornerà al Marsiglia, ma non per restarci. Niente 3 milioni per il Napoli che da spettatore interessato sperava nel riscatto del giocatore da parte dei bianconeri per intascare l’assegno. Ma quale futuro per Milik? In Italia c’è la Lazio che non ha mai nascosto il gradimento per il calciatore e la Champions potrebbe giocare un ruolo importante nella trattativa.