Non solo Di Lorenzo, Meret e Raspadori. L’elenco dei calciatori del Napoli impegnati con le rispettive Nazionali

Alex Meret, Giovanni Di Lorenzo e Giacomo Raspadori saranno impegnati con la Nazionale italiana nel corso della Final Four di Nations League. Il Ct della Nazionale Roberto Mancini ha convocato i tre calciatori partenopei per la semifinale con la Spagna e per un’eventuale finale. Non si tratta però degli unici calciatori del Napoli impegnati con la propria selezione. La Ssc Napoli, con un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito, ha reso noto quali sono i calciatori che giocheranno con la propria Nazionale.

“Di Lorenzo, Meret e Raspadori sono stati inseriti nella lista del Ct Mancini per la semifinale di Uefa Nations League Spagna-Italia che si disputa allo Stadio De Grolsh Veste di Enchede giovedì 15 giugno alle ore 20.45. Questi tutti i calciatori del Napoli convocati per impegni internazionali: Bereszynski e Zielinski: Polonia-Germania (amichevole 16 giugno); Moldavia-Polonia (Qualificazioni Europei 20 giugno); Elmas: Macedonia-Ucraina (Qualificazioni Europei 16 giugno); Inghilterra-Macedonia (Qualificazioni Europei 20 giugno); Lobotka: Islanda-Slovacchia (Qualificazioni Europei 17 giugno); Liechstenstein (Qualificazioni Europei 20 giugno); Ostigard: Norvegia-Scozia (Qualificazioni Europei 17 giugno); Norvegia-Cipro (Qualificazioni Europei 20 giugno); Rrahmani: Kosovo-Romania (Qualificazioni Europei 16 giugno); Bielorussia-Kosovo (Qualificazioni Europei 19 giugno); Osimhen: Sierra Leone-Nigeria (Coppa d’Africa 18 giugno); Kvaratskhelia: Cipro-Georgia (Qualificazioni Europei 17 giugno); Scozia-Georgia (Qualificazioni Europei 20 giugno); Simeone: Argentina-Australia (amichevole 15 giugno); Indonesia-Argentina (amichevole 19 giugno)”.