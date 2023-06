Secondo quanto scrive la Repubblica, il patron del Napoli De Laurentiis avrebbe ospitato a cena nella sua casa a Roma il tecnico Rudi Garcia. L’allenatore francese è già stato accostato al Napoli e inserito nella famosa lista dei 40 allenatori papabili per il Napoli. Garcia risulterebbe il profilo perfetto in quanto anche lui come Spalletti utilizza il modulo 4-3-3. Seguiranno aggiornamenti al riguardo.