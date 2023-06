KKN – Simeone, il Napoli deve riscattarlo entro il 15 giugno! Su di lui vigile la Lazio

Valter De Maggio, giornalista, ha parlato nel corso della trasmissione Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. Si è parlato a proposito di Giovanni Simeone e del suo futuro. Secondo quanto riportato infatti, non sarebbe scattato l’obbligo di riscatto nei suoi confronti che prevedeva oltre alla vittoria dello scudetto il raggiungimento di 20 gol stagionali. Dunque, il Napoli ha tempo fino al 15 giugno per esercitare il diritto di riscatto nei suoi confronti e così di tenerlo in azzurro. In caso questo non avvenisse, su di lui si fionderebbe la Lazio.