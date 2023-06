Il Napoli è la squadra che ha segnato il maggior numero di gol da colpo di testa nei top 5 campionati europei in questa stagione

I colpi di testa di Victor Osimhen sono stati uno dei caratteri distintivi del Napoli di questa stagione. Il gran lavoro di Luciano Spalletti, unito all’abilità del nigeriano, ha permesso ai partenopei di poter sfruttare al meglio le sue abilità nel gioco aereo. Non si tratta però dell’unico calciatore in grado di far male con questo fondamentale. Gli azzurri infatti, sono la squadra che ha segnato più gol di testa nel corso della stagione 2022/23 nei top 5 campionati europei: ben 17. Si tratta anche del record da quando la compagine è tornata in Serie A nel 2007/08. A seguire, il Tottenham con 16 e il Fulham con 15. Ne ha scritto la Ssc Napoli sul proprio sito ufficiale.

“Le palle inattive sono state una delle peculiarità del Napoli campione d’Italia. La squadra di Spalletti è stata quella che ha segnato più gol da palla inattiva in questa Serie A (26) e quella che ne ha subìti di meno da queste situazioni di gioco (solo cinque). In particolare, le palle inattive più sfruttate in assoluto dal Napoli sono state su calci d’angolo, dai cui sviluppi gli azzurri hanno ricavato 17 gol: un record nei top-5 campionati europei 2022/23. Il Napoli detiene anche il primato di gol segnati in assolito su colpo di testa (sia da palle inattive che da azioni manovrate): ben 17 reti in questo campionato, record per gli azzurri in una singola stagione di Serie A dal loro ritorno nella competizione nel 2007/08 e primato stagionale nei maggiori cinque tornei europei. Questa la classifica di reti di testa in campo europeo nella stagione 2022/23”.