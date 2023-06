Il Mattino – Pronti gli scatoloni e la valigia sul letto: oggi è l’ultimo giorno di Spalletti a Napoli?

Meglio lasciarci che non esserci mai conosciuti, si legge sul web. Questa frase potrebbe riguardare la storia di Luciano Spalletti col Napoli. Il suo addio fa male, ma chi ci dice che il Napoli avrebbe vissuto questa stagione se non fosse arrivato nel 2021? Dopo due anni e uno scudetto riportato all’ombra del Vesuvio dopo 33 anni, Spalletti potrebbe vivere oggi il suo ultimo giorno nel capoluogo campano.

“Pronti gli scatoloni e la valigia sul letto – scrive Il Mattino citando Julio Iglesias – Da oggi in poi ogni giorno può essere l’ultimo vissuto nella città di Napoli per Spalletti che è pronto a dire addio. Spalletti ha già cominciato a riorganizzare la sua vita che sarà lontana dal calcio per almeno un anno, salvo penale da pagare alla SSC Napoli. Intanto, queste sono le ultime ore napoletane per il tecnico dello Scudetto”.