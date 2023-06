Come riporta talkSPORT, Kim Min-Jae, difensore del Napoli, è stato accostato a diverse squadre di Premier oltre lo United. Infatti, il Newcastle nelle ultime ore sta accrescendo la propria candidatura per l’acquisto del difensore. Gli inglesi sarebbero pronti a pagare la clausola da circa 45 milioni di euro del giocatore. Infatti, Kim sarebbe uno dei rinforzi per la prossima stagione visto l’accesso alla prossima Champions League dei Magpies.