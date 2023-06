Dalla Francia – Lo United ha l’accordo con un altro difensore, salta Kim?

Notizia bomba dalla Francia che se confermata potrebbe essere una grande notizia per il Napoli. Secondo quanto riportato dall‘Equipe, Alex Disasi, difensore del Monaco, potrebbe approdare allo United. Disasi ha un accordo con i Red Devils e ha già svuotato l’armadietto con la convinzione che l’affare vada in porto. Con due anni ancora di contratto, il difensore ha scelto di lasciare la Francia per approdare in Premier. I due club devono ancora trovare un accordo sulla cessione, ma qualora venga trovato, gli inglese potrebbero definitivamente rinunciare a Kim.