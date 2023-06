Criscitiello duro su Italiano: “Allenatore bravo ma presuntuoso. Non puoi prendere un gol del genere al 90′”

Criscitiello, giornalista sportivo, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sportitalia dopo la sconfitta della Fiorentina in Conference League. Queste le sue parole: “La colpa della sconfitta è di un allenatore bravo ma molto presuntuoso. Contro l’Inter in Coppa Italia dopo il vantaggio doveva cambiare atteggiamento. Ieri al 90′ in una finale europea non puoi prendere un gol del genere. La linea di difesa era quasi a centrocampo. Italiano, nel caso in cui volesse andare al Napoli, deve capire che i tempi di Zeman continuano in Serie C e non a questi livelli”.