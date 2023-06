Commisso, presidente della Fiorentina, ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo la sconfitta della viola in Conference League. Queste le sue parole: “Mi aspettavo una vittoria, ma l’arbitro ha gestito male la partita. Jovic aveva il naso rotto, per non parlare dell’episodio di Biraghi. Ho parlato coni il presidente della Premier League per dirgli che sono tutti animali per come hanno trattato i nostri giocatori. Italiano è assolutamente un punto fermo“.