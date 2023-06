CdS – Si continua a seguire Luis Enrique ma lui vuole ancora la Premier

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il Napoli, alla continua ricerca di un allenatore, non ha mai smesso di seguire Luis Enrique. Sarebbe il tecnico ideale per portare avanti l’idea di gioco degli azzurri, una figura internazionale che alzerebbe ancor di più l’appeal del club. L’asturiano però continua a sognare la Premier. Nonostante le panchine siano tutte occupate, sembra disposto ad aspettare, sperando magari che qualcosa vada storto per subentrare in corso d’opera, ma senza gufare.