CdS – Italiano in corsa anche se smentito, si aggiunge un altro profilo alla lista!

Il Corriere dello Sport non segue la smentita del presidente Aurelio De Laurentiis: Vincenzo Italiano resta un obiettivo del Napoli. Un tentativo di depistaggio, dunque, secondo il quotidiano diretto da Ivan Zazzaroni. La lunghissima lista che lo stesso ADL ha rivelato essere addirittura di 40 allenatori si allunga ulteriormente. Oggi il Corriere dello Sport fa per la panchina azzurra un nome che, effettivamente, non era ancora stato aggiunto. Si tratta di Rudi Garcia. Il tecnico francese, spiega il quotidiano sportivo, piace perché conosce il campionato italiano avendo allenato la Roma. Inoltre, si è appena congedato dall’Al-Nassr.

Il quotidiano continua affermando che Rudi Garcia è un profilo che è sempre piaciuto. Sarebbe potuto arrivare lui dopo Gattuso. Intanto, si abbassano le possibilità di vedere in azzurro Rafa Benitez e Sergio Conceiçao.