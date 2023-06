Si trasforma in una telenovela la vicenda tra Cristiano Giuntoli e Aurelio De Laurentiis. Il ds vorrebbe andare via, molto probabilmente per accasarsi alla Juventus. Dal suo canto, il presidente vuole che Giuntoli rispetti il suo contratto in scadenza nel 2024 da 1,750 milioni. Si annunciano giorni dialetticamente roventi, secondo il Corriere dello Sport. Il ds partirà per Istanbul senza fare scalo a Torino.