Calamai: “Italiano non è pronto per il Napoli, vi spiego”

Luca Calamai, giornalista, è intervenuto nel corso della trasmissione L’Editoriale, in onda su Tmw Radio. Si è parlato a proposito del possibile approdo di Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina, sulla panchina del Napoli. Queste le sue dichiarazioni in merito.



“Italiano non è pronto per il Napoli, deve ancora maturare esperienze di questo genere. Deve convincere un gruppo a cambiare modo di giocare a calcio, devi entrare nella testa dei tuoi nuovi giocatori, puntare sui dettagli, ma soprattutto nel calcio si vince con i grandi nomi, e se non riesci a convincerli della bontà del tuo lavoro, ti voltano le spalle. E rischi di fare male”.