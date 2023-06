Emanuela Ferrante, assessore allo Sport del Comune di Napoli, è intervenuta ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per parlare delle condizioni dello stadio Maradona. Ecco cosa ha dichiarato:

“Il terzo anello del Maradona non si può aprire perché inagibile. E’ stato chiuso per urgenza e necessità e per tutelare la sicurezza, quindi noi nell’immediato non possiamo aprire il terzo anello”.