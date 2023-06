Adani: “Il lavoro di Maldini equivale a quello di Giuntoli con il Napoli

Lele Adani, ex calciatore, ha parlato ai microfoni della Bobotv della situazione rovente in casa Milan dopo l’addio di Maldini e Massara: “Un uomo come Maldini, diventato un fuoriclasse anche ora da dirigente, meritava più crediti perchè ha dimostrato il suo valore sul campo, dal punto di vista del bilancio, della valorizzazione e dei risultati sportivi. Il lavoro di Maldini equivale a quello fatto dal ds più ricercato del momento, Giuntoli. Il percorso è lo stesso, Scudetto Napoli quest’anno e Scudetto Milan lo scorso”.