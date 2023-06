Sky – Italiano, il Napoli è pronto ad accoglierlo: il punto

Manuele Baiocchini, esperto di mercato Sky, ha parlato ai microfoni dell’emittente satellitare del futuro della panchina del Napoli. Ecco cosa ha dichiarato:

“Il futuro di Vincenzo Italiano è ancora da scrivere, oggi si espresso a tal proposito anche il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis. Il Napoli non vuole andare a disturbare l’ambiente viola prima della finale di Conference League, ma all’ex tecnico dello Spezia ci pensa e come. Siccome potrebbe andare via Kim, De Laurentiis con Barone potrebbe intraprendere anche discorsi su Milenkovic. Questa potrebbe essere la chiave di volta per cercare di convincere la Fiorentina a interrompere il contratto con Italiano e trasferirsi al Napoli”.