Ritiro di Castel di Sangro, oggi alle ore 16:30 la presentazione

Oggi alle ore 16:30 verrà presentato il ritiro di Castel di Sangro, sede che negli ultimi anni è diventata parte integrante della preparazione estiva del Napoli. Nell’appuntamento verranno ufficializzate le date e le amichevoli che gli azzurri giocheranno allo stadio Teofilo Patini. La conferenza stampa di presentazione si terrà presso il Palazzo Petrucci in via Posillipo. Oltre al presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis prenderanno parte il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio, il sindaco di Castel di Sangro Angelo Caruso, l’Assessore regionale allo Sport dell’Abruzzo Marco Quaglieri. Come di consueto, MondoNapoli fornirà la diretta testuale dell’evento.