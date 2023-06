Juve, il dg Scanavino: “Non è corretto parlare di Giuntoli, ha un anno di contratto col Napoli”

Maurizio Scanavino, direttore generale della Juventus, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24 per parlare del futuro del club bianconero e del possibile arrivo di Cristiano Giuntoli. “Allegri non è mai stato in discussione, con lui c’è condivisione su tutti gli scenari di mercato, parte sportiva ed economico-finanziaria. Con lui abbiamo incontri quotidiani da sempre, e in questi mesi abbiamo attraversato insieme questa bufera. Dopo la mia nomina abbiamo creato un gruppo di lavoro con Calvo e la promozione di Manna. Lui ha dimostrato di avere grandi capacità, sarà lui ad operarsi della parte di mercato, lasciando a Calvo quella manageriale. Giuntoli? Ha ancora un anno di contratto con il Napoli, non è corretto parlarne. Dobbiamo procedere verso il futuro lasciandoci alle spalle i momenti di incertezza”.