Il Roma – Commisso pronto a liberare Italiano. Non si esclude il coinvolgimenti di qualche giocatore nella trattativa

Giovanni Scotto, giornalista de Il Roma, ha scritto a proposito della possibilità che Vincenzo Italiano diventi il nuovo allenatore del Napoli sul suo profilo Twitter.

“A prescindere da come andrà la partita, già domani De Laurentiis contatterà la Fiorentina per l’autorizzazione a trattare con Vincenzo Italiano. Per lui sarebbe pronto un biennale da 4 milioni a stagione, bonus compresi. Il presidente Commisso avrebbe dato disponibilità a liberare l’allenatore. Tra i due club ottimi rapporti, e non si esclude il coinvolgimento di qualche giocatore per rendere più fluida la trattativa: al Napoli piace Nico Gonzalez e forse Milenkovic. L’alternativa a Italiano, ad oggi, è solo una: Rafa Benitez è pronto a tornare e aspetta solo una chiamata. Salvo sorprese, dovrebbero essere questi i nomi per il successore di Luciano Spalletti sulla panchina azzurra”.