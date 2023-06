Iezzo: “Nuovo allenatore del Napoli? Serve quello giusto”

Gennaro Iezzo, ex portiere del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per parlare del nuovo allenatore del Napoli. Ecco cosa ne pensa:

“In questo momento secondo me il Napoli ha maggiore difficoltà a scegliere il nuovo allenatore giusto e non a trovare quelli che accettano l’incarico. L’eredità di Spalletti è molto importante e complessa. Tanti allenatori farebbero carte false per venire a Napoli con una squadra del genere, che può fare bene anche in Champions oltre che in Serie A. Il club è importante, la difficoltà sta nell’individuare il profilo giusto in questo momento. Il nuovo tecnico deve avere la capacità di sostenere le pressioni di Napoli? Sì, indubbiamente, ma se fosse scelto Italiano non ci sarebbero problemi. Vincenzo ha grande carattere, forse deve limare qualcosa a bordo campo, perché lui è un martello. Quando ti devi confrontare con giocatori più importanti sarebbe il caso di avere maggiore diplomazia, anche per gestire al meglio certi calciatori. In ogni caso Italiano dal punto di vista della personalità non avrebbe problemi a sostenere una piazza come Napoli. Per lottare per la Champions è chiaro che bisognerebbe confermare lo zoccolo duro ma è ovvio che il Napoli non deve avere l’obbligo di vincere la coppa. Poi capita che l’Inter arrivi in finale, ma anche gli azzurri potevano arrivarci. Sono state solo casualità”.