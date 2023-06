Gazzetta – Futuro Zielinski, nelle prossime settimane si vedrà. Due nomi in caso di partenza

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport scrive a proposito del futuro di Piotr Zielinski. L’intenzione del Napoli è quella di abbassare l’ingaggio attuale del polacco di circa 3,5 milioni di euro. Nelle prossime settimane si saprà il futuro del centrocampista, che ha espresso la sua volontà di rimanere in azzurro. In caso di sua partenza, ci sono due nomi su tutti. Il primo è quello di Gabri Veiga, classe 2002 in forza al Celta Vigo. Per questa trattativa, il Napoli può puntare sui buoni rapporti con la società spagnola, vista la trattativa che ha portato Stanislav Lobotka dalla Galizia all’ombra del Vesuvio. L’altro nome è quello di Lazar Samardzic dell’Udinese. In questo caso, si punta sul costo accessibile di circa 15 milioni di euro.