Fabrizio Romano on Twitter: “Anche il Newcastle è interessato a Kim”

Stando alle ultime indiscrezioni di mercato riportate da Fabrizio Romano sul suo profilo ufficiale Twitter, pare che il Newcastle sia interessato al cartellino di Kim Min-jae.

Il club di Al-Rumayyan si accoda al Manchester United, già in contatto con gli agenti del sudcoreano per pagare la clausola rescissoria fissata da Aurelio De Laurentiis.

Di seguito il tweet:

Manchester United have Kim Min-jae on their list since October and remains the main target. Release clause, only valid in July as United are in contact with agents; Newcastle are informed too. 🔴 #MUFC



Understand Man Utd are also monitoring the French market for plan B options. pic.twitter.com/XNXy4yL54v