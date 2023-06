Dopo-Kim, il Napoli vuole Milenkovic dalla Fiorentina

Il Napoli ha terminato una delle più grandi stagioni della sua storia raggiungendo il suo terzo scudetto, protagonisti dell’impresa i calciatori azzurri. Tra questi spicca il nome di Kim Min-Jae, il difensore sud-coreano è arrivato a Napoli solo durante la scorsa estate, eppure la sua partenza sembra imminente. Il numero 3 ha infatti una clausola che si aggira intorno ai 60 milioni, cifra che il Manchester United sarebbe disposto a pagare per portarlo in Premier League. ADL pensa quindi al futuro della difesa, al presidente piace Milenkovic, difensore serbo della Fiorentina. De Laurentiis sarebbe disposto infatti a pagare il suo cartellino (circa 20 milioni) per provare a ristabilire gli equilibri nelle retrovie della squadra. Al momento, data anche la finale di Conference League che vede impegnati i viola, non ci sono stati contatti, ma nei prossimi mesi non si esclude un suo arrivo.