Demme, l’agente: “Rientra alla perfezione nel gioco di Italiano”

Marco Busiello, agente di Diego Demme, è intervenuto nel corso della trasmissione Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. Queste le sue parole sul futuro del centrocampista tedesco.

“In questo momento il papà si sta occupando di Diego per motivi familiari. Inutile discutere la loro passione per il Napoli. Oggi è prematuro parlare. Negli anni scorsi c’era stato un interesse della Fiorentina, così come di altri club. Rientra alla perfezione nel gioco di Vincenzo Italiano, è un centrocampista centrale in grado di smistare velocemente il pallone”.