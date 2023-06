Conference League: le scelte di Fiorentina e West Ham

Fiorentina e West Ham giocano stasera alle 21:00, all’Eden Arena di Praga, la finale di Conference League. Italiano schiera un paio di sorprese, preferendo Ranieri a Igor e Kouame a Ikone. Davanti spazio a Jovic e non a Cabral. Zero novità dell’ultim’ora negli Hammers: Moyes preferisce Coufal a Kehrer in difesa, in cui trova posto Emerson. Ecco di seguito le scelte ufficiali dei due allenatori:

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Dodo, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Amrabat, Mandragora; Gonzalez, Bonaventura, Kouame; Jovic.

West Ham (4-2-3-1): Areola; Coufal, Zouma, Aguerd, Emerson; Rice, Soucek; Bowen, Paqueta, Benrahma; Antonio.