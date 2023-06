Salvatore Bagni, ex centrocampista del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Tele A riguardo al futuro allenatore del Napoli. Ecco cosa ne pensa:

“De Zerbi sarebbe stato il profilo perfetto per il post Spalletti, è colui che propone il calcio più spettacolare ed è quello più vicino al gioco di Spalletti. Italiano mi piace sia per il modulo che per il gioco ma a volte rischia un po’ troppo”.