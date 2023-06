Gianluigi Longari, giornalista di Sportitalia, ha rilasciato alcune dichiarazioni che riguardano gli ultimi sviluppi di calciomercato in casa azzurra. Il giornalista ha scritto tramite il suo profilo Twitter: “Ad aprile il Napoli aveva già iniziato a seguire il centrocampista del Celta Vigo, Gabri Veiga. I partenopei restano interessati al netto di una forte concorrenza in giro per l’Europa”.