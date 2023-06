Scotto: “ADL parlerà con Italiano dopo la Conference, in arrivo richiesta economica importante. Pronta anche l’alternativa”

Giovanni Scotto, giornalista de Il Roma, ha riportato alcuni aggiornamenti riguardanti la panchina azzurra. Il giornalista riferisce tramite il suo profilo Twitter: “Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis attende la finale di domani di Conference League per aver il permesso della Fiorentina per parlare con Italiano e il suo agente Fali Ramadani. Ci sarebbe la disponibilità dell’allenatore, ma è in arrivo una richiesta economica importante e garanzie tecniche visto che sarà quasi impossibile migliorare quanto fatto in questa stagione. L’alternativa, già pronta e disponibile, è Rafa Benitez, che aspetta solo una chiamata per tornare in panchina. La prima scelta resterebbe Italiano. Thiago Motta ha rifiutato la proposta, preferisce aspettare la prossima stagione per muoversi”.