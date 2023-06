Repubblica – ADL vuole Italiano, il piano per strapparlo alla Fiorentina

Vincenzo Italiano sarà il nuovo allenatore del Napoli? ADL stima molto il tecnico Viola, ma allo stesso tempo non ha intenzione di rovinare i rapporti con il presidente della Fiorentina. Il patron azzurro ha in mente un piano, questo quanto riportato da La Repubblica, oggi in edicola:

“De Laurentiis stima Italiano e sa che verrebbe volentieri al Napoli, ma i rapporti con la Fiorentina sono ottimi e il presidente non ha intenzione di fare uno sgarbo al suo collega Rocco Commisso. Se ne riparlerà dunque solo dopo la finale di domani tra West Ham e Fiorentina, che potrebbe chiedere una contropartita tecnica (piacciono Demme, Zerbin e Gaetano) per liberare il suo allenatore”.