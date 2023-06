Napoli su Hancko, il difensore: “Credo che resterò al Feyenoord. Ma se arrivasse una big”

David Hancko , difensore accostato al Napoli, ha rilasciato alcune sue dichiarazioni sul futuro: “Non posso parlare dei rumors di calciomercato che mi riguardano anche perché mi trovo in Nazionale. Al momento mi sto concentrando sulle prossime partite. Se dovessimo parlare della prossima stagione, il sogno più grande per me è giocare in Champions League.

Sono concentrato solo sulla Nazionale, voglio fare il meglio possibile. Voglio continuare a migliorare, sono ancora giovane e so che posso dare ancora di più. Ma se venisse fuori qualcosa di pazzesco che porti ad un miglioramento per la mia carriera ed è qualcosa che non può essere rifiutato, ci consulteremmo con il club. Ma ho la sensazione che resterò al Feyenoord anche nella prossima stagione”.