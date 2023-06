Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis è alla ricerca di nuovi talenti nel mercato asiatico, in particolare giapponese, per promuovere il marchio e sfruttare l’aumento dell’interesse per il calcio in quelle zone. Secondo La Gazzetta dello Sport, il Borussia Mönchengladbach e lo Stoccarda stanno ancora cercando di acquisire Ko Itakura e Hiroki Ito per la loro difesa, mentre Takefusa Kubo della Real Sociedad è un obiettivo per le posizioni esterne dell’attacco.