La Stampa: Situazione panchine Serie A rovente, ecco cosa succede

Per Serie A si preannuncia un’estate calda per quanto riguarda le panchine, con l’attenzione che si concentra sul Napoli e le sue scelte tra Italiano, Galtier e Benitez. La Stampa approfondisce la situazione. Il mercato del calcio italiano è in fermento: la Fiorentina potrebbe scegliere il tecnico della Primavera Aquilani come sostituto, mentre Mourinho e Allegri resteranno alla guida di Roma e Juventus. Pioli è stato colpito dagli scossoni dirigenziali del Milan, Thiago Motta continua la sua avventura con il Bologna e Gasperini sta per decidere il suo futuro all’Atalanta.