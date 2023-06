Arriva come un fulmine a ciel sereno la clamorosa indiscrezione di Relevo che riferisce la volontà della Juventus di rinunciare al progetto Superlega. Il portale spagnolo scrive: “La squadra italiana ha inviato una lettera a Real Madrid e Barcellona per informare i due club che la società bianconera sta avviando le procedure legali per uscire dalla Superlega, un iter burocratico che richiederà diverse settimane”.