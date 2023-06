Il Mattino – Futuro Osimhen? Tutto ancora da decidere: questi i dettagli

Il Mattino, oggi in edicola, si è soffermato su Victor Osimhen. L’attaccante del Napoli alla fine del match contro la Sampdoria ha ringraziato i tifosi azzurri per l’icredibile supporto di questa stagione, il quotidiano ha analizzato la situazione futuro così:

“É ancora tutto da decidere in attacco per il Napoli con il futuro di Osimhen che al momento non è scritto. Victor è sulle agende degli scouting di tutta Europa e per portarlo via da Napoli servirà però un’offerta importante, non meno di 150 milioni”.