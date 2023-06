Il Mattino – Addio Kim: ieri è partito il trasloco

E’ tempo di trasloco per Kim Min-Jae. Così scrive Il Mattino nella sua edizione odierna in cui rivela come il coreano sia ormai ad un passo dall’addio. E’ tornato in patria dove è stato accolto con ovazioni e cori dopo la conquista dello Scudetto con il Napoli e ora è atteso dalla leva militare obbligatoria in Corea. Probabilmente non farà più ritorno in Italia, ieri i traslocatori erano nella sua casa a Posillipo per recuperare le ultime cose. Lo attende la Premier e il Manchester United, che a meno di clamorose sorprese, pagherà la clausola di 60 milioni presente nel suo contratto. Si studiano le alternative e il preferito resta Scalvini dell’Atalanta.