Secondo quanto riportato da Valter De Maggio a Radio Goal, la decisione di Giuntoli di lasciare Napoli è stata presa mesi fa: “Già prima di Pasqua Giuntoli aveva manifestato al Presidente la sua volontà di voler chiudere la sua avventura al Napoli dopo 8 anni e di essere liberato. Inizialmente ADL aveva detto no poi in una seconda telefonata aveva detto ci penso. Su Giuntoli non c’è solo la Juventus ma anche il Milan dopo l’addio di Maldini e Massara”.