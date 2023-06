Secondo Sky Sport Germania, Diego Demme sarebbe finito nel mirino dell’Herta Berlino, club appena retrocesso in Bundesliga 2. Tuttavia, il club tedesco ha bisogno di circa 40 mln di euro per iscriversi al prossimo campionato visti i grandi problemi societari. Il tempo limite è di circa 15 giorni e solo dopo si potrà parlare di calciomercato in entrata con un possibile ritorno del centrocampista ex Lipsia in Germania.