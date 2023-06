Da Torino – Allenatore Napoli? Ci siamo: ADL ha scelto Italiano

La Stampa, oggi in edicola, dedica spazio al Napoli concentrandosi sulla scelta del prossimo allenatore per la società. Secondo il quotidiano ADL avrebbe già scelto Vincenzo Italiano:

“Vincenzo Italiano, forse il favorito e anche il preferito, Christophe Galtier, in uscita dal Psg, e Rafa Benitez, che resta in corsa. Dell’attuale tecnico viola De Laurentiis ne ha parlato con l’agente Ramadani: ogni eventuale contatto con Italiano è rinviato a dopo la finale di Conference League in programma domani. Discorso che coinvolgerà anche il patron Commisso e il dg Barone”. Si legge sul quotidiano.