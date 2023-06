CorSport su Spalletti: “Ha smesso di tormentarsi, nei suoi occhi tutta la gratitudine verso Napoli”

Finito il trambusto di questi giorni festosi, mister Spalletti avrà modo di pensare, forse con un velo di nostalgia, all’impresa raggiunta. Come più volte ribadito dallo stesso, spesso si lascia per troppo amore, ed è il troppo amore che ha spinto Spalletti a lasciare Napoli. Nel suono di un silenzio assordante dei giorni che verranno, perché nel silenzio, sosteneva Epicuro con il suo “Lathe Biosas”, si raggiunge la pienezza della vita, così Spalletti si crogiolerà nel labirinto dei suoi ricordi. Quale sarà il futuro dell’ex allenatore del Napoli? Ne parla l’edizione odierna del Corriere dello Sport:

“Ha appena smesso di tormentarsi. domenica Spalletti esce dalla panchina e s’incammina verso il Pantheon del calcio, portandosi dentro un’emozione indistruttibile. In quegli occhi che parlano, c’è racchiusa la gratitudine verso Napoli e una squadra che è stata capace di trascinarlo in un sogno maestoso, come il calcio di un biennio sontuoso. Ci sarà tempo in cui adagiarsi nel labirinto della memoria e starsene a immaginarsi Napoli che ora lo tiene sospeso poco oltre Maradona”.