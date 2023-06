CdM – Nuovo allenatore azzurro, ADL avvia una serie di contatti: le ultime

Queste sono ore decisive in casa Napoli. Secondo il Corriere del Mezzogiorno nei prossimi giorni potrebbe venir fuori il nome del prossimo allenatore azzurro. Il quotidiano oggi in edicola analizza così la situazione:

“Sono ore decisive per quanto riguarda il sostituto di Luciano Spalletti. Il presidente De Laurentiis è alla ricerca del nuovo tecnico e sta vagliando numerose ipotesi. Il patron azzurro ha approfondito le piste Conceicao, Galtier e Marcelino, ma gli indizi portano ad Italiano della Fiorentina in pole position. I rapporti con il club di Commisso non danno spazio a fughe in avanti alla vigilia della finale di Conference League ma gli indizi fanno propendere per l’allenatore della Viola. L’agente Fali Ramadani può essere uno dei registi dell’operazione”.