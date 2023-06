De Laurentiis non ha ancora permesso a Giuntoli di andare alla Juventus, ma sarebbe disposto a farlo partire per un altro club italiano come la Lazio, che ha annunciato l’addio di Tare in questi ultimi giorni. Il presidente del Napoli è infastidito dal comportamento della Juventus. Questo è quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola.