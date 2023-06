Accostato al Napoli, Hancko sul futuro:” Penso di continuare al Feyenoord, ma se venisse fuori qualcosa che non può essere rifiutato…”

Continua lo stillicidio di notizie per i prossimi acquisti in casa Napoli, tra i nomi più accreditati figura quello del difensore del Feyenoord, David Hancko. Il difensore slovacco ha rilasciato alcune dichiarazioni sul suo futuro dal ritiro della Nazionale slovacca:

“Rumors di calciomercato? Mi è vietato parlarne. Non posso davvero dire di più, ma ora mi sto concentrando sulla squadra nazionale il più possibile. Se dovessimo parlare della prossima stagione, il sogno più grande è giocare in Champions. Ora noi ( con il Feyenoord) siamo nel gruppo, quindi è lì che vanno i miei pensieri. Se venisse fuori qualcosa di pazzesco che porti ad un miglioramento per la mia carriera ed è qualcosa che non può essere rifiutato, ci consulteremmo con il club. Ma penso che continuerò al Feyenoord la prossima stagione”.