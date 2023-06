Era uno dei tanti nomi che orbitavano attorno alla panchina del Napoli. Ora, però, arriva l’ufficialità: Alessio Dionisi non allenerà mai il Napoli. L’ex difensore ha rinnovato per altri due anni col Sassuolo. A dare la notizia è proprio la società neroverde attraverso i suoi canali social scrivendo: “L’US Sassuolo Calcio comunica di aver rinnovato fino al 30 giugno 2025 l’accordo con Mister Alessio Dionisi per la guida tecnica della Prima Squadra”.