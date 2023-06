Toldo: “Italiano ha espresso un ottimo calcio, non è una meteora”

L’ex portiere Francesco Toldo ha parlato ai microfoni di Radio Anch’io Sport:

“Italiano pronto a raccogliere l’eredità di Spalletti? Ha espresso un ottimo calcio, vedo delle grandi similitudini con la Fiorentina dei tempi di Cecchi Gori, con questo presidente molto istintivo ed energico. Credo che Italiano somigli molto a Ranieri come modo di presentarsi. Non ci si aspettava questo exploit europeo da una squadra che ha avuto molte difficoltà lungo il campionato. Anche a Firenze c’è un amore intenso attorno a questa squadra.

Italiano non è una meteora: ha lavorato duro, magari all’ombra e rappresenta anche un sogno per tutti gli allenatori che vogliono intraprendere questa carriera. Come a dire si può arrivare velocemente in Serie A. Anche l’umiltà lo ha aiutato ad arrivare dove merita”.