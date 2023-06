Manfredi ringrazia i tifosi: “Per la passione, per la gioia, per la civiltà”

Dopo 33 anni lo scudetto è ritornato a Napoli. Una vittoria, quella del terzo scudetto, che è stata festeggiata (manco a farlo a posta) 3 volte: quando c’è stata la certezza matematica, nella sfida con la Fiorentina e, infine, alla premiazione. In realtà, la festa scudetto è iniziata da marzo con un Napoli indomabile. Una festa civile, senza alcun problema di ordine pubblico. L’aspetto è stato sottolineato soprattutto dal sindaco Gaetano Manfredi che sui social ha scritto: “Grazie ai napoletani e a tutti i cittadini dell’area metropolitana di Napoli. Grazie a chi vive qui e a chi è venuto da lontano. Per la passione. Per la gioia. Per la civiltà”.