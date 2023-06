Il Messaggero – Simeone vuole la Lazio, ma c’è un ostacolo

Giovanni Simeone vorrebbe giocare con la Lazio. L’argentino ha segnato 9 gol in maglia azzurra: 4 in Serie A, altri 4 in Champions e uno in Coppa Italia. Gol che si sono rivelati decisivi e che per la maggior parte sono arrivati dalla panchina. Infatti, Simeone è stato fondamentale per il Napoli, ma ha trovato comunque poco spazio perché davanti a lui c’era un mostruoso Victor Osimhen che ha vinto la classifica marcatori della Serie A. Alla corte di Maurizio Sarri troverebbe quindi la titolarità che quest’anno gli è mancata. Secondo Il Messaggero, Simeone alla Lazio è un desiderio dello stesso attaccante argentino, ma manca l’ok di De Laurentiis.