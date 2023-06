Il Messaggero – De Laurentiis chiama Sarri: la decisione del tecnico

Aurelio De Laurentiis avrebbe chiamato Maurizio Sarri per un clamoroso ritorno. Il tecnico toscano è corteggiato dall’Inghilterra, Milano e Firenze. Pare, però, che abbia comunque deciso di restare alla Lazio. Lo ha riportato Il Messaggero. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione.

“Sarri ora attende Lotito al varco. Ha già ricevuto chiamate dall’Inghilterra, da Milano, da Firenze e persino da De Laurentiis per un clamoroso ritorno. Non sente nessuno, vuole restare alla Lazio e lo ha confermato anche al suo staff in un brindisi consumatosi domenica notte, dopo Empoli, nella sua villa a Castelfranco. Maurizio è convinto che Lotito alla fine sarà di parola e lo accontenterà perché ha capito quanto ancora possa crescere questa Lazio”