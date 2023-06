Gazzetta – “Mancini al Napoli? La reazione del ct della Nazionale alla notizia”

Fastidio e stupore. Questo quanto provato da Roberto Mancini alla notizia di un suo possibile trasferimento sulla panchina del Napoli.

A parlarne l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, che racconta la reazione del ct della Nazionale: “Ieri mattina l’umore di Mancini galleggiava tra lo stupito e l’infastidito. Molto infastidito. Stupito perché leggere di un suo contatto diretto con Aurelio De Laurentiis e della proposta di sedere sulla panchina del Napoli dopo la Nations League è una cosa che non ha fondamenti di verità. E nel leggerla gli è anche scappato un sorriso, di quelli che in realtà non sanno di divertimento e nascono dal sospetto di come certe notizie possano venir fuori. Infastidito perché si è sentito un pò preso in mezzo: non sono questi i rumors che lusingano un allenatore”.