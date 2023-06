FOTO – Zanoli saluta la Samp: “Spero di vederti dove meriti di stare”

Alessandro Zanoli era approdato a Genoa, sponda blucerchiata, lo scorso gennaio. Lo scambio in prestito con Bereszynski ha permesso al terzino destro di vivere una parte della stagione da protagonista. L’epilogo non è stato dei migliori per la Sampdoria, ma il suo impatto è stato positivo e ora il giovane può tornare in azzurro con maggior esperienza. Zanoli saluta la Samp, quindi, e lo fa affidando il messaggio ad Instagram: “Posso dirti solo grazie, Samp – scrive il terzino – spero di vederti dove meriti di stare! Grazie ai miei compagni, mister, staff e tifosi, sempre forza Doria!”.